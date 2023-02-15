В с. Явленке работник газозаправочной станции пострадал из-за хлопка газового баллона

Пожар на газозоправочной станции произошел 11 февраля в селе Явленке Есильского района. Причиной стал хлопок газовоздушной смеси от 5-литрового газового баллона. Как выяснилось, в помещение операторной его занес работник заправки, после чего поставил баллон возле батареи. В результате — разгерметизация, воспламенение смеси и пожар. Огонь уничтожил кровлю полностью, повреждены стены, входная дверь, мебель и имущество. Общая площадь пожара составила 35 кв м. С термическими ожогами тела 80-90% мужчину 1981 года рождения госпитализировали. Он находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Анастасия Кузнецова