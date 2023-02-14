В управлении полиции г. Петропавловска новый начальник

Начальником городского управления полиции назначен Ербол Тайбеков.

Уроженец Жамбылской области в органах внутренних дел с 1993-го года. Начинал трудовую деятельность инспектором по делам несовершеннолетних, далее занимал руководящие должности в нескольких регионах страны. Начальник областного департамента полиции Айдын Кабдулдинов поздравил Ербола Тайбекова с назначением и пожелал ему успехов, передаёт пресс-служба профильного ведомства. Жандос Мухатов, ранее возглавлявший городское управление, в январе назначен заместителем начальника департамента полиции Улытауской области.

Камилла Карим