В Kozybayev University обучаются магистранты из Китая

Второй месяц в Kozybayev University проходят обучение магистранты из Китая. За новыми знаниями приехали 6 представителей Северо-Западного университета лесного и сельского хозяйства. Всё это в рамках договора о сотрудничестве между двумя вузами.

АЛДИЯР БАКИРОВ, преподаватель кафедры «Агрономия и лесное хозяйство» Kozybayev University:

— Занятия ведутся преимущественно на английском языке. Они проходят земледелие, селекцию и генетику, выведение новых сортов. Перенимают опыт. Мы должны им выставить аккредитацию, т.е. оценки. Сейчас у них идет сессия, и после они должны будут сделать окончательный отчет о времени, проведенном здесь. Они пишут о том, что именно делали, какими исследованиями занимались. У них уже идет более научная направленность, у них есть темы, которые они здесь стараются продолжить либо сравнить, как выращиваются те или иные культуры у них на родине и у нас.

На эту тему Kozybayev University вместе с китайским университетом проводит совместное исследование. Третий год в нашем вузе изучают приживаемость импортных сортов рапса и пшеницы в северном регионе. Занимается наукой Жанг Хонг Син. После магистратуры она хочет поступить в докторантуру, чтобы еще сильнее углубить свои знания.

ЖАНГ ХОНГ СИН, магистрант Северо-Западного университета лесного и сельского хозяйства, г.Янлинг, КНР:

— Университет в Петропавловске похож на тот, в котором я учусь. Одинаковое количество времени уделяется практическим занятиям. Теория занимает всего 20%. Это отлично, на мой взгляд. Здесь, конечно, гораздо меньше обучающихся и преподавателей, если сравнивать с Китаем.

Весной в Петропавловск приедет еще одна группа учёных из Северо-Западного университета. Они будут вести лекции, заниматься научной деятельностью. А в сентябре на обучение в Китай отправятся североказахстанские студенты.

Дарья Пышмынцева