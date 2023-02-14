Сания Зейкенова стала чемпионкой Кубка Евразии по асык ату в Турции

Сания Зейкенова национальной игрой асык ату увлеклась более 7 лет назад. Говорит, интерес к игре предков появился сразу. Она на меткость, выдержку, ловкость. Много в ней плюсов, рассказывает девушка. Поначалу играла с родными и друзьями. За несколько лет Сания добилась немалых успехов в этом деле. Недавно она вернулась с очередных соревнований. Она стала чемпионкой Кубка Евразии по асык ату в Турции.

САНИЯ ЗЕЙКЕНОВА, чемпионка Кубка Евразии по асык ату:

— В соревнованиях приняли участие 5 команд из Казахстана, Кыргызстана, Румынии, Чехии, Германии и Турции. Соревнования не были для меня сложными. В качестве соперников я видела спортсменов из Турции. А так все прошло отично.

В асыки Сания сыграла с 10-ю соперниками. На каждый тур давали 15 минут. С явным преимуществом девушка обыграла представителей других стран.

САНИЯ ЗЕЙКЕНОВА, чемпионка Кубка Евразии по асык ату:

— У каждого человека есть способность к определенному виду спорта. Мне по душе асык ату. В планах открыть секцию по асык ату и обучать этому виду национального спорта подрастающее поколение.

Сейчас Сания готовится к очередным соревнованиям. Пройдут они в марте в г. Шымкенте.

Камилла Карим



