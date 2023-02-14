Строительство новой поликлиники в микрорайоне «Береке» выполнено на 75%

Поликлинику в микрорайоне «Береке» строят с 2020-го года. Пандемия и подорожание строительных материалов внесли свои коррективы в сроки сдачи объекта. Сейчас работы завершены на 75%, говорит начальник участка. Открыть её планируют в июле этого года.

АСХАТ КИШКЕНТАЕВ, начальник участка:

— Подорожание строительных материалов приводило к пересогласованию. Изначальная стоимость объекта была 2,4 млрд тенге. Сейчас неосвоенных осталось около 500 млн тенге.

ТОО «ТОИР» занимается внутренними отделочными работами, сантехникой, фасадными работами по утеплению. Когда позволит погода, приступят к благоустройству территории. Все стройматериалы отечественного производства. На площадке трудятся 70 человек. Рустам Садыков — мастер монтажных работ. В строительстве уже 15 лет. Участвовал в возведении многих предприятий региона.

РУСТАМ САДЫКОВ, мастер монтажных работ:

— Работа нравится. Нормальные условия. Зарплату дают вовремя. Инструменты все есть, материалы тоже. 1.18Плиты монтируем, металлоконструкции, лестницы делаем и все, что по металлу.

В основном работают на объекте местные специалисты, примерно 30% приехали из других городов страны. Заработная плата составляет от 200 до 300 тысяч тенге. Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену.

Анастасия Кузнецова