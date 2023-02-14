570 мотоциклов «Урал» собрали в Петропавловске в 2022 году

Вторую сборку мотоциклов «Урал» Ирбитский мотоциклетный завод в Петропавловске открыл в 2022 году. Собрали здесь 570 единиц. Их полностью экспортировали практически во все страны мира.

ГЕОРГИЙ КУРМАЧЁВ, директор ТОО «IMZ Kazakhstan»:

— На сегодня состав изделий импортокомплектующих мотоциклов составляет 87%. Здесь фактическая организованная сборка. Это единственный мотоцикл в мире, который имеет, так называемый, боковой прицеп.

Стоимость одного мотоцикла в простой комплектации составляет чуть больше 9-ти млн тенге. В основном Ирбитский мотоциклетный завод собирает мотоциклы 2-х моделей: «Gear Up» и «СиТи».

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Здесь выпускают «Уралы» модели «Gear Up». В прошлом году в его конструкцию и комплектацию внесли ряд изменений. К примеру, полностью перешли на экологический стандарт ЕВРО-5.

Кроме того, в этой модели изменили несколько деталей: поршни, впускные коллекторы. Появилась новая тормозная система заднего колеса. Над сборкой легендарных мотоциклов в Петропавловске трудятся 23 человека. Среди них — Жансерик Айбасулы. На предприятии мужчина собирает коляски.

ЖАНСЕРИК АЙБАСУЛЫ, сборщик:

— Работа очень интересная. Приходит в разобранном виде коляска. Мы её собираем, потом цепляем на мотоцикл. Вот в этом вся и работа. Бывают переработки. Но, это всё оплачивается.

Заработная плата достойная. В среднем здесь получают порядка 200 тысяч тенге. К слову, эти мотоциклы на рынке больше 80 лет. В этом году на предприятии планируют собрать 900-1000 единиц.

Алишер Ашимов