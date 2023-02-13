В Кызылжарском районе выбрали акима Рассветского сельского округа

12 февраля в Кызылжарском районе прошли выборы акима Рассветского сельского округа с населением 1426 человек. С 7 утра до 20.00 вечера для сельчан функционировали 4 участка. Один из них расположился на базе средней школы в селе Рассвет. В нем проживают около 800 человек.

ДМИТРИЙ ГОНЧАРИК, председатель избирательной комиссии участка № 305, с.Рассвет, Кызылжарский район:

— У нас по списку 474. 95-96% голосующих обычно приходят. У нас 6 надомников по заявлениям.

Это пенсионеры и люди с инвалидностью, которые самостоятельно не могут прийти на участок и проголосовать. В таких случаях члены избирательной комиссии используют переносную урну и приходят к сельчанам домой. Фельдшер Курмет Мухаметали переехал в село Рассвет год назад из столицы. Он рассказал, что населенному пункту нужна новая карета скорой помощи. Указал и на другие проблемы.

КУРМЕТ МУХАМЕТАЛИ, фельдшер:

— Чтобы штат расширили здесь медицинский, потому что в деревне одному очень тяжело. Практически не успеваешь ни на один, ни на второй вызов. ФАП, когда собираются открывать, будут ли? Желательно, чтобы поскорее его открыли.

Открытия фельдшерско-акушерского пункта ждут и сельчане. По их мнению, в селе есть ряд нерешенных проблем.

— У нас хорошие медики работают, принимают они в акимате на втором этаже. Пожилым людям тяжело подниматься туда. Очень ждем открытия ФАПа.

— Молодежь задержать, остановить, чем-то привлечь. После окончания школы более или менее образованные оседают в городе. Клуб какой-нибудь бы, спортивные сооружения. Как прекрасно смотреть, как в Новоникольском это сделано. Чтобы улучшился быт и социальное положение.

Что касается этого самого быта, то жители села Рассвет рассказали, что проблем с освещением и водоснабжением в населенном пункте нет. А вот качество дорог местами оставляет желать лучшего. На пост главы Рассветского сельского округа 12 февраля претендовали 3 кандидата. Самовыдвиженцы — Кайрат Габдуллин и Ахметхан Тобулбаев, а также член партии «AMANAT» Абай Шайменов. Именно за него проголосовали 743 человека. До повторного избрания Абай Шайменов провел в должности главы Рассветского сельского округа около четырех лет.

Дарья Пышмынцева