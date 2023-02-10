Турнир, посвящённый Герою Советского Союза В.И.Ухабову

Турнир по баскетболу прошел в Соколовской средней школе. Приняли в нём участие мальчишки и девчонки из 8 районов области и г.Петропавловска. Соревнования ежегодно посвящают Герою Советского Союза Валерию Ухабову.

ЕВГЕНИЙ ИСАЕВ, учитель физкультуры Соколовской средней школы, Кызылжарский район:

— Это наш земляк, воспитывался в нашей Соколовской школе. По решению совета министров СССР нашей школе было присвоено его имя. По этому поводу мы регулярно проводим спортивные праздники, мероприятия, открытые линейки с приглашением гостей. Вот и сегодня проходит турнир. Он проходит по двум возрастным категориям. Мальчики и девочки соревнуются в возрасте 2010 года и моложе, и старшие девушки и юноши играют в возрасте 2006 и моложе.

Валерий Иванович Ухабов участвовал в военных действиях в Афганистане. Служил командиром десантно-штурмовой манёвренной группы. Воины-пограничники под его командованием неоднократно вступали в ожесточенные бои с противником и побеждали. В ночь на 12 октября 1983 года североказахстанец пал смертью храбрых. В этом году со дня его рождения исполняется 85 лет. В учебном заведении есть музей, посвященный отважному пограничнику.

НАТАЛЬЯ ОГНЕВАЯ, руководитель музея Соколовской средней школы, Кызылжарский район:

— У нас в Соколовке побывала и супруга Валерия Ивановича. Часть экспонатов, которая здесь представлена, это её дар нашему музею. Здесь личные вещи В.И.Ухабова. Вот в полевой сумке всё, что было с ним в момент гибели в ночь с 11 по 12 октября 1983 года.

Музей собрал богатую коллекцию. Здесь и вещи, и письма, и награды. Проводят экскурсии и сами ученики, это уже традиция.

ПОЛИНА ЛИННИК, учащаяся Соколовской средней школы, Кызылжарский район:

— На самом деле это очень инетересно, когда сохраняется история и переходит из поколения в поколение. На протяжении многих лет у нас проходят турниры, соревнования, праздники, посвященные В.И.Ухабову. Из года в год это становится даже интересней. Я лично горжусь этим героем. Мне интересно. У меня папа пограничник. Мне интересно это дело.

Школьный музей в прошлом году отпраздновал свой полувековой юбилей.

Диана Салихова