Второе незарегистрированное ружье в течение года изъяли у жителя Кызылжарского района

В Кызылжарском районе сотрудники поселкового отделения полиции села Соколовки остановили для проверки 37-летнего местного жителя на мотобуксировщике. В прицепе из корыта они обнаружили незарегистрированное двуствольное ружье 16-го калибра. Оружие изъяли и направили на экспертизу. В отношении мужчины собран материал по части 2 статьи 482 Кодекса РК об административных правонарушениях . К слову, в прошлом году у него также было изъято незарегистрированное ружье.

При повторном правонарушении в течение года размер штрафа на физических лиц возрастает с 20 до 30 МРП, это чуть больше ста тысяч тенге. С 6 февраля в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Безопасная неделя”. Участковые инспекторы полиции активизировали работу по всем направлениям. Цели — оздоровление криминогенной обстановки, укрепление общественной безопасности, профилактика преступности.



Камилла Карим

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