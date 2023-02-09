Творческий диалог организовали в городской библиотеке им. И. Шухова

В рамках программы «Рухани жаңғыру» в библиотеке им. И. Шухова прошел творческий диалог. На встречу пригласили студентов колледжей и представителей культурной сферы. По словам организаторов, одна из главных целей встречи — сохранение национальных традиций и обычаев. О них должна знать современная молодежь. Преподаватель колледжа искусств Ханымгуль Базарова рассказала о старинном инструменте шертер.

ХАНЫМГУЛЬ БАЗАРОВА, преподаватель колледжа искусств-специализированной школы-интерната для одарённых в искусстве детей им.Е.Серкебаева:

— Будем сегодня представлять очень древний старинный инструмент «Шертер» Будем рассказывать о традиционной музыке. Так как сейчас очень хорошо развивается. 00:49 00:58 Многие не знают этот инструмент, он только берет свое развития. У нас сейчас много пишутся произведений кюйев для этого инструмента.

После студентка колледжа искусств Жанар Касиенова исполнила на этом инструменте народный кюй «Ақсақ аю». Режиссер областного русского драматического театра Тимур Каримжанов провел для собравшихся мастер-класс по актерскому мастерству.

Национальные костюмы продемонстрировал театр моды «Томирис». Девушки представили коллекцию одежды «Ұлы дала». В общем, атмосфера в зале царила творческая.

ЛЯЗЗАТ БРИМОВА, библиотекарь читального зала центральной городской библиотеки им.И.Шухова:

— Казахстан знают в мире благодаря политическому, экономическому развитию, спортивными достижениями и природными ресурсами, но настало время рассказать миру и о культурных достижениях страны, которых немало и которыми можно по праву гордиться.



В завершение встречи студенты задали интересующие вопросы.



Камилла Карим

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