Представительство Казахстанского института стратегических исследований появится в СКО

Казахстанский институт стратегических исследований расширяет сеть представительств. В планах открытие представительства КИСИ в Актюбинской и Северо-Казахстанской областях. Об этом стало известно 8 февраля, когда столичный вуз проводил презентацию программы по поддержке молодых экспертов для представителей средств массовой информации.

По словам директора Казахстанского института стратегических исследований Еркина Тукумова, запуск представительств в регионах является прекрасной возможностью для юношей и девушек развиваться, повышать свою квалификацию, демонстрировать свою конкурентоспособность в области научных исследований.



Дарья Пышмынцева

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