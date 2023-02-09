Новости МТРК 08.02.2023

Главные темы выпуска:

Перспективы сотрудничества северного региона и Литовской Республики обсудили Айдарбек Сапаров ГинтАутас ВасЮлис. Какие точки соприкосновения удалось найти представителям двух стран? Команда МТРК расскажет.

Суд поставил точку. Чем закончились разбирательства между сотрудниками Агентства «Хабар» и начальником службы охраны Dostyq Mallа?

Поддержка братского народа. Областной филиал ассамблеи народа Казахстана организовал сбор гуманитарной помощи для граждан Турции.

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