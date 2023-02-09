Играть и учиться одновременно: педагоги Петропавловска внедряют новые методы обучения

Играть и учиться одновременно. В детском саду «Балдәурен» используют новые подходы и методы в обучении детей. Здесь и творческие направления, и интеллектуальные. Из новинок — использование реджио-метода. Он развивает у детей логику и поощряет любознательность.



МАДИНА ДАРБАЕВА, директор детского сада «Балдәурен»:

— Это уникальный инструмент. Например, ателье зеркал. Там дети узнают не только историю производства зеркал, они знают, для чего в лифтах нужны зеркала. Дети знают, какие профессии не могут обойтись без использования зеркал.

Детский сад «Балдәурен» вошёл в число тех, где внедрили новую методику, она носит название «говорящие стены». В этом группе, например, сейчас изучают названия животных на казахском языке. Ребёнок каждый день видит эти картинки и запоминает. Об итогах эксперимента педагоги рассказывают своим коллегам из других детских садов.

ЛЕЙЛА АЛЬМАГАМБЕТОВА, директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу»:

— Мы сегодня видели, как и сложные для исполнения вещи, как использование аппаратов мозжечковой стимуляции для детей с особыми образовательными потребностями, так и простые копеечные. Например, как с помощью цветного скотча можно сделать так, чтобы пол заговорил. Чтобы дети не просто в классики играли, а изучали геометрические фигуры, цифры, направления лево и право.

В семинаре участвовали около 100 педагогов из районных и городских детских садов СК, а также Омска, Шымкента и Туркестанской области. Они будут транслировать у себя опыт петропавловского детского сада.

Айгерим Хамзина

REL POST ID: