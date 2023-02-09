День открытых дверей в колледже искусств им.Е.Серкебаева

Смотря на картины студентов колледжа искусств, слушая их игру на музыкальном инструменте, можно почувствовать особую атмосферу этого места. Творчеством тут пропитаны даже стены. В рамках Дня открытых дверей студенты колледжа показали свои таланты и упорную работу. Гости мероприятия — абитуриенты. Сегодня они выбирают место, откуда начнется развитие их творческого потенциала. Одна из них — Диана Гордиянова из Бесколя.

ДИАНА ГОРДИЯНОВА, учащаяся школы искусств «Мерей», с.Бесколь:



— Мне кажется это моё. Мне нравится искусство. Я играю с 6 лет, с первого класса. Я выступала на разных конкурсах, дебютах. Занимала разные места. Я планирую в дальнейшем поступить на класс «Фортепиано» в этот колледж.

Вспоминает свои школьные годы Марат Закирьянов. Тягу к музыке он открыл здесь. Поступил, когда ему было 9 лет. «Колыбель моей творческой жизни» — так Марат называет это место. Он был участником многих известных коллективов, выступал заграницей. Ну а теперь передаёт свои знания подрастающему поколению.

МАРАТ ЗАКИРЬЯНОВ, преподаватель колледжа искусств-специализированной школы-интерната для одарённых в искусстве детей им.Е.Серкебаева:

— На своём примере могу сказать, я из района, получил здесь знания. На базе этих знаний я потом учился и работал в Астане. Во многих коллективах. И благодаря этим коллективам я побывал во всей Северной Америке, многократно был в Европе, в Азии. Для меня, парня из деревни этот комплекс дал большой толчок в творчество. Дети, конечно, у нас охотно занимаются. У нас творческая такая атмосфера. Очень такая доброжелательная атмосфера и в самом учебном заведении, и в интернате.

В школе-интернате обучаются порядка 100 человек, в колледже — около 200. Выступает сегодня каждый: художник, вокалист, инструменталист.

Диана Салихова

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