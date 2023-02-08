Суд вынес приговор в деле Агентства «Хабар» и начальника службы охраны ТРЦ «DostyqMall»

В Петропавловском городском суде огласили приговор по делу съёмочной группы Агентства «Хабар» и начальника службы охраны ТРЦ «DostyqMall». Последний в августе 2021 года запретил журналистам и оператору осуществлять видеосъёмку в здании ТРЦ. По указанию начальника службы охраны контролеры вывели на улицу телеоператора и повредили оборудование съёмочной группы. Подсудимый вину не признал в полном объёме.

АСЕМ ДЖАНАЛИНА, судья Петропавловского городского суда:



— Суд приговорил подсудимого признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 158 ч.2 УК РК и назначить ему наказание в виде 1 года ограничения свободы. На основании с пп. 1 п. 1 ст. 2 Закона РК «Об амнистии в связи 30-летием Независимости РК» от 07.12.2021 года освободить подсудимого от основного наказания в виде ограничения свободы.

Здесь роль сыграло наличие у подсудимого 3 малолетних детей. Кроме того, суд не лишил его права заниматься охранной деятельностью, так как это единственный источник дохода семьи. Помимо этого подсудимый обязан будет выплатить пострадавшей стороне 10 МРП, этого около 30 тысяч тенге.

Айгерим Хамзина

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