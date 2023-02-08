ЧС-ники провели пожарно-тактические учения

В многоэтажном жилом доме по ул.Жамбыла, 80 в квартире на 9 этаже произошло возгорание. Спасатели за 4 минуты смогли эвакуировать около 50 жителей, в том числе 15 детей. Жители были напуганы. Взглядом они искали очаг возгорания. На самом деле это был спланированный сценарий пожарно-тактических учений ЧС-ников.

АЗАТ САМАТОВ, заместитель начальника специализированной пожарной части №1:

— Это тактические учения, в том что не пропускают наши пожарные машины в связи с тем, что заграждены личным автотранспортам жителей данного дома. На ликвидацию пожара выехали 12 человек.

По словам спасателей, в своей практике они часто сталкиваются с тем, что во время пожаров они не могут подъехать на спецтехнике и добраться до верхних этажей многоэтажек. Причина тому — хаотичное расположение машин возле дома. Зачастую их оставляют не на парковках, а возле подъездов.

ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска:

-Каждый житель и каждый председатель ОСИ должен знать, что шлагбаум разрешается устанавливать только с круглосуточным пребыванием людей, со стационарным постом. Машины не смогли заехать из-за того, что машины неправильно стояли.

АЛЕКСЕЙ АНДРЮНИН, председатель ОСИ:

— Уже давно говорим на эту тему. Люди просто не понимают, что они где-то услышат, увидят, там случился пожар, но никогда не задумываются, что может же и у тебя это произойти.

По замыслу пожар ликвидировали. После жителям дома спасатели разъяснили правила эвакуации людей во время возгораний. К слову, такие учения ЧС-ники проводят на постоянной основе.

Камилла Карим

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