Встреча памяти в честь Г.К. Бельгера прошла в ГТК

Герольд Карлович Бельгер — казахстанский переводчик, публицист и литературовед. Редактор и составитель 19 книг, соавтор 103 коллективных сборников. Этнический немец, но с детства жил в Казахстане. Коллеги Герольда Бельгера уважительно называли его Гера-ага, ведь он — единственный известный казахстанский немец, который в совершенстве владел не только немецким, русским, но и казахским языками. И творил он на каждом из них. Герольд Карлович ушёл из жизни 7 февраля 2015 года. В гуманитарно-техническом колледже состоялся вечер памяти в честь публициста. Студентам рассказывают о его жизнедеятельности и наследии, которое он оставил после себя.

АНГЕЛИНА МИРОНОВА, студентка ГТК:

— Сегодня у нас конференция, посвященная Герольду Бельгеру. У нас в музее собрано около 30 его личных вещей. Мне было очень интересно узнать больше об этом человеке, потому что он привнёс многое в нашу страну, в наше развитие культурное.

Дружба народов, преемственность и уважение — всё это проносил в своих произведениях Герольд Бельгер и передавал это молодому поколению. Публицист умел подмечать мельчайшие детали, нередко цитировал казахстанских классиков, особенно Абая.

АКНУР БАЗАРБЕКОВА, учитель казахского языка и литературы, заведующая музеем ГТК:

— Это мероприятие важно для молодёжи. Знать таких интересных, великих личностей, учиться у них. Поэтому мы стараемся проводить такие встречи почаще. Тема трёхязычия актуальна в нынешнее время. Современные дети должны знать много языков. Тем более что в век технологий обучаться им проще, чем раньше, в наше время.

Встречу организовали в музее Г. К. Бельгера. Открылся он в 2016 году. Личные вещи, которые здесь хранятся, передала супруга публициста Раиса Закировна.

Диана Салихова

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