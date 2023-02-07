300 тысяч кв.м жилья введут в эксплуатацию в этом году

Развитие сферы ЖКХ обсудили на заседании правительства. В прошлом году в СКО согласно плану должны были ввести в эксплуатацию 401 тысячу квадратных метров жилья. Из них сдали чуть меньше 300 тысяч, это 75%. Основные причины: удорожание стройматериалов, изменения в ПСД, перенос работ на 2023 год. Это сказалось и на темпах строительства коммерческого жилья. Следует отметить, с 2019-года основная доля ввода жилья в районах области обеспечена в рамках реализации программы «Еңбек».

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Для достижения показателя ввода жилья в 2023 году будет проведена работа по пересмотру реализуемых проектов с учетом имеющихся возможностей. Бюджетное строительство — 77 тысяч кв. м, коммерческое строительство — 93 тысячи, индивидуальное жилье — 130 тысяч кв. м. Запланированные на этот год показатели будут реализованы в полном объеме.

Кроме того, есть земельные участки для строительства домов в микрорайонах «Южный» и «Солнечный». Там свыше 3 тысяч участков обеспечены необходимой инфраструктурой.

Айгерим Хамзина

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