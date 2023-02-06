В городе прошло открытое первенство по жекпе-жек

«Один на один» — так дословно переводится национальный вид борьбы жекпе-жек. Сегодня в этом виде спорта соревнуются 60 спортсменов со всей области. На ринг поднимаются спортсмены в возрасте 17-18 лет. Путем жеребьевки выбрали борцов, тренирующихся бок о бок в одном зале. Так что соперники хорошо знают и сильные и слабые стороны друг друга. В поединке сражаются Адилет Каримжан и Кирилл Бузмаков.

Судьба этой спорной встречи была решена на 2-м этапе. Адилет Каримжан поставил соперника на колени методом крестного хода.

АДИЛЕТ КАРИМЖАН, участник соревнований, г. Петропавловск:

— «Я занимаюсь боевыми искусствами уже год. До этого занимался боксом в Булаево, участвовал в соревнованиях. Это вторые состязания в моей жизни».

По словам судьи, хорошо показывают себя спортсмены из Есильского района. Один из них — Асанали Жуматай. Занимается борьбой он чуть больше месяца. Тем не менее, в этой встрече молодой человек победил своего соперника с явным преимуществом.

АСАНАЛИ ЖУМАТАЙ, участник соревнований, Есильский район:

— Соперник был физически слабее, чем я. А боевые навыки у него на отличном уровне. Особенно грэпплинг.

В каждой встрече спортсмены вкладывают душу и отдаются на полную. В зале чувствуется атмосфера соперничества. На кону путёвка на чемпионат страны.

ЖАЛГАС ТОРТУЛОВ, президент федерации по жекпе-жек по СКО:

— Это конкурс-отбор на чемпионат РК. С 15 по 19 февраля пройдет первенство страны по жекпе жек среди взрослых. Затем в городе Атырау будет организован чемпионат РК среди детей 2003-2006 годов рождения. На эти соревнования мы будем отбирать сильнейших здесь. В открытом первенстве принимают участие спортсмены из районов Шал акына, Жамбылского и Есильского. Сейчас этот вид единоборств только развивается в регионе.

В настоящее время жекпе-жек в регионе занимаются около 200 спортсменов. А в районах открываются специальные секции для развития национального вида спорта.