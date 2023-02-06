Для осуждённых учреждения №50 ДУИС СКО прошёл мастер-класс

В Петропавловской женской колонии прошёл мастер-класс для осуждённых, которые трудятся в швейном цехе. Его провел социальный предприниматель, ментор и бизнес-коуч Медер Аматов.

МЕДЕР АМАТОВ, социальный предприниматель, бизнес-коуч:

— Я рассказываю интересные вещи о мышлении, о планировании. Нет прямой связи с бизнесом, есть связь с раскрытием личного потенциала, как человека. Тогда уже приходится думать о том, как я буду жить, к чему я буду стремиться, как я буду работать, как я буду учиться.

В женскую колонию Петропавловска Медер Аматов приехал во второй раз. Дизайнер одежды Зарина Черняева, открывшая в учреждении швейный цех, рассказала, что после подобных мастер-классов женщины чувствуют сильную мотивацию трудиться.

ЗАРИНА ЧЕРНЯЕВА, социальный предприниматель:

— В первый раз, когда я пригласила Медера, я увидела очень положительную динамику, девушки изменились, как внешне, так и внутренне. Изменилась обстановка в цехе. Девочки стали вести записи, у них появилось больше мотивации. Совместно с фондом Евразии Центральной Азии и «Usaid» мы организовали краткосрочные курсы для девушек. Были выделены грантовые средства, мы закупили оборудование, и в июне месяце я начала курсы и себе уже отобрала девушек для трудоустройства. Работа оплачивается по контракту сдельно.

42-летняя Олеся Кондратьева трудится в швейном цехе. Женщина честно призналась, что до прихода сюда шить вообще не умела. Дело, которым она занимается, ей нравится и она связывает с ним планы на будущее.

ОЛЕСЯ КОНДРАТЬЕВА, осуждённая учреждения №50 ДУИС СКО:

— Снимать в аренду сначала небольшое ателье. Взять туда машинки разные, оверлок, взять сотрудниц несколько обязательно. Заниматься не только пошивом одежды, но и придумывать нижнее белье, спортивные костюмы, придумывать что-то свое. А рядом будет отдел по продажам.

Сейчас в швейном цехе трудятся 6 человек. В этом году здесь планируют обучить как можно больше женщин.