Чемпионат по муай-тай прошёл в Петропавловске

Городской чемпионат по тайскому боксу состоялся в областном центре. В нём приняли участие порядка 60 спортсменов в возрастной категории от 10-13 лет.

Главное в муай-тай — выносливость. За это Юлия Стрелкова и полюбила этот вид спорта. Заниматься им девушка начала в прошлом году. Сегодня её первые состязания.

ЮЛИЯ СТРЕЛКОВА, участница соревнований:

— Мне понравился этот вид спорта, потому что здесь нужно прилагать усилия. Да и в целом, просто нравится. Я хочу заниматься тайским боксом и продолжать карьеру.

Юля сегодня выступает самая первая. Держится она молодцом, но ее соперница настроена решительнее. Ее удары более точные, движения уверенные. По итогу победу забирает боец синего угла.

Следом на ринг выходят юноши. Весовая категория — 48 кг. Боец красного угла — Мирлан Тлектесов. Преимущество в поединке на его стороне. Оппонент выше, поэтому удары наносить ему сложнее.

12-летний тайбоксер занимается муай-таем 2 года. За это время Мирлан достиг больших результатов. К примеру, недавно стал бронзовым призером чемпионата Казахстана. Получать такие достижения ему помогают кумиры.

МИРЛАН ТЛЕКТЕСОВ, участник соревнований:

— В UFC — Шавкат Рахмонов, Г.Г.Головкин тоже хороший. И всё. Бой прошел хорошо. Соперник тоже мог выиграть, но у меня получилось забрать победу. Он высокий был, а я меньше. Я побыстрее.

По словам старшего тренера, тайбоксеры к соревнованиям подошли ответственно. Упорные тренировки дали свои результаты. К слову, муай-тай девушки выбирают все чаще.

ИВАН ВАН-ХОН-ТУН, старший тренер по муай-тай по СКО:

— Женский тайский бокс стал популярнее в последние годы. Девчонок стало с каждым днём приходить всё больше. В наших рядах в области есть трехкратная чемпионка Казахстана, бронзовая призёрка чемпионата мира, победительница международного турнира кубка Анталии. Женский спорт сейчас хорошо развивается и, думаю, будет все лучше и лучше. Данный турнир будет служить отбором в сборную нашей области по тайскому боксу, которые будут представлять наш город в апреле на чемпионате Казахстана и дальнейших мероприятиях международных.

Поединки проходят два дня. Победители получат медали и грамоты. Также пройдет награждение по отдельным категориям: «Лучшая техника», «За волю к победе» и «За самый красивый поединок».