О Цифровой карте семьи

Возможности Цифровой карты семьи презентовали членам Правительства. Платформу, где представлены 80 критериев для оценки уровня благосостояния семей, запустили 1 января. На совещании глава минтруда поделилась и опытом пилотного запуска Цифровой карты, который был в сентябре 2022-го.

ТАМАРА ДУЙСЕНОВА, министр труда и социальной защиты населения РК:

— «Кропотливая работа была проведена на всех уровнях: от центральных госорганов до каждого района и села. Госорганы на местах могут не только чётко определить кому, когда и какую помощь необходимо оказать, но и имеют возможность принять меры по предупреждению социальных рисков».

Всего за период апробации направили 77 тысяч SMS-сообщений для получения согласия на оказание госуслуг в проактивном формате и назначили порядка 30 тысяч выплат.