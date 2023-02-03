Более 60 лиц категории БОМЖ выявили полицейские с начала года

Теплотрассы, канализационные колодцы и подвалы. Каждый день стражи порядка проводят рейды по выявлению лиц без определённого места жительства. Главная цель полицейских — предотвратить преступления, правонарушения и несчастные случаи.



— «Где вас задержали? — Задержали: поселок Рабочий, мост, тупик. — Что вы там делали? — Ну, просто зашел покурить, можно сказать. Ну, выпить. — А с кем вы там были? — Ну, старые друзья, компания. Просто выпил, посидел. Тут подъехали сотрудники: «Предъявите документы!». Какие были при себе — такие и предоставил».

Практика показывает, что люди категории БОМЖ могут не только совершить криминал, но и стать жертвами преступлений. Среди них есть без вести пропавшие и разыскиваемые преступники.



— «Здесь больше никого не было? Одни были? — Нет, никто не приходил».

Маршрут группы подбора включает три пункта: в приёмнике-распределителе доставленных проверяют по ориентировкам, учетам и оказывают необходимую помощь. После их отвозят в отделение ночного пребывания, расположенное на окраине Рабочего поселка, где они могут переночевать в теплом помещении. В среднем за рейд в полицию доставляют 7-8 человек.

БОЛАТ БАЙМАКАНОВ, начальник приёмника-распределителя УП г.Петропавловска:

— «За январь в приёмник-распределитель УП доставлено 61 лицо без определенного места жительства. Из них посещено с санкции судьи — 19. Все доставленные лица поставлены на списочный учет. В большинстве случаев возраст лиц ведущих бродячий образ жизни составляет от 33 до 44 лет. В основном это мужчины».

Полицейские напоминают, если вы обнаружили скопления людей данной категории, то необходимо обращаться в дежурную часть приемника-распределителя по телефонам, указанным на экране или через мобильное приложение «102».

8 (7152) 52-92-99, 102