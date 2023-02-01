В СКО представителям малого бизнеса в прошлом году выдали кредитов на 52,2 млрд тг

По данным Нацбанка, в прошлом году финансовые организации страны выдали кредиты представителям малого бизнеса на сумму 4,53 трлн тенге. Из них 3,57 трлн тенге направили на юридических лиц, остальное оформили на физических лиц. Преимущественно ссуды предоставлялись бизнесменам из Алматы, столицы и Шымкента. Наименьшая же доля займов, направленных на развитие малого бизнеса, приходится на Туркестанскую и Северо-Казахстанскую области. Североказахстанские предприниматели получили займы от финансовых организаций на сумму чуть больше 52 млрд тенге. Основная доля кредитования приходится на сферу промышленности, торговли и другие отрасли.