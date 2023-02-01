В Петропавловск с концертом приехал дирижёр из Японии Гонгуй Янг

В Петропавловск приехал японский дирижёр Коки Гонгуй Янг. 2 февраля он вместе с эстрадно-симфоническим оркестром областной филармонии им. Ақана Сері представит на суд североказахстанцев шедевры мировой классики. Гость из страны восходящего солнца рассказал, что в Петропавловске его встретили очень радушно.

КОКИ ГОНГУЙ ЯНГ, дирижёр, Япония:

— Мое первое впечатление о Петропавловске было очень теплым. Я здесь уже бывал и подумал, как этот город похож на тот, в котором я родился. Петропавловск компактный и уютный, здесь нет небоскребов, здесь тихо и спокойно. Мне это нравится. А еще из-за моей внешности иногда люди думают, что я казах.

Коки Гонгуй Янг — уроженец Японии. Среднее музыкальное образование по классу скрипки он получил в Китае, где жил с семьей. Затем молодой музыкант переехал в Вену, где окончил местный университет музыки и исполнительского искусства. Коки Гонгуй Янг рассказал, что ему нравится открывать для себя новые грани классической музыки.

КОКИ ГОНГУЙ ЯНГ, дирижёр, Япония:

— Завтрашний концерт будет разделен на две части. Это сделано не случайно. Задача максимально погрузить зрителей, чтобы они слились с музыкой. На концерте они смогут прочувствовать разное настроение. Будет много трогательных композиций, более динамичные тоже прозвучат. Я выступал в разных залах. У небольших, как в Петропавловске, есть свой шарм, и энергетика зрителей чувствуется сильнее.

Концерт «Шедевры мировой классики», где будет дирижировать Коки Гонгуй Янг, состоится 2 числа в 18.30 в областной филармонии им. Ақана Сері.