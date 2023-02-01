На 156 см промёрзла почва в СКО

Специалисты областного филиала предприятия «Казгидромет» проводят замеры снежного покрова. Это очередной выезд на пункт наблюдения. Здесь с помощью специального устройства и снегомерных линеек измеряется уровень снега. После определения глубины рассчитывается его плотность. В целом этот процесс занимает около часа.
Даурен Кощугулов, руководитель отдела гидрометеорологического мониторинга ФРГП «Казгидромет по СКО:
— Филиалом РГП «Казгидромет» по СКО проводятся снегомерные съемки на 31 пункте наблюдения. По состоянию на 31 января 2023 года высота снежного покрова составляет от 2 см в Тайншинском районе, на метеостанции «Чкалово», до 30 см — в районе им. Г.Мусрепова, на метеостанции «Рузаевка».
Замеры снега делаются для того, чтобы понять прогноз весенних паводков. После проведения экспертизы все данные отправляются в службу по чрезвычайным ситуациям и другим соответствующим органам. Эта информация нужна для проведения профилактических мероприятий. К слову сказать,
с 15 февраля снегомерные работы будут проводить каждые пять дней. Сейчас группа выезжает в каждую декаду. Толщина льда на реке Есиль — от 40 до 91см, на малых реках — от 28 до 68 см. Глубина промерзания почвы — 156 см. По словам специалистов, в этом году объем влагозапасов больше на 47 %, чем в прошлом.
Ернар Рустем, главный специалист отдела предупреждения ЧС ДЧС СКО:
— Следует отметить, в СКО на учет взято 85 населенных пунктов, подверженных паводкам. Для оперативного реагирования угрозам паводков в регионе создана оперативная группировка сил и средств из числа сотрудников департамента полиции, ДЧС и Национальной гвардии в составе 475 человек, 135 единиц техники.
В настоящее время из населённых пунктов региона вывезено 168 тысяч кубометров снега. Всего на территории области 19 гидрологических постов. Кроме снега на объектах ежедневно узнают уровень влажности, температуру воздуха и толщину льда. На сегодня наша область относится к категории регионов с повышенными рисками паводковой обстановки.
Камилла Карим
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