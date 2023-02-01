На 600 тысяч тенге оштрафовали руководство испытательного центра автотранспортных средств в 2022 году

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

В 2022 году департамент Комитета технического регулирования и метрологии выявил нарушения в 27 учреждениях области. В рамках госконтроля профильное ведомство выписало штрафы на 2 млн 603 тысячи тенге.

Нарушения были в сфере здравоохранения. В медучреждениях пользовались измеряющими приборами, показания которых не соответствовали действительности. Таковых 139. Это термометры, тонометры, электрокардиографы, УЗИ-аппаратура и другое. Кроме того …

ВАДИМ МАРШАКОВ, руководитель департамента Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК:

— «В области аккредитации и оценки соответствия установлено, что испытательным центром автотранспортных средств выдавались протоколы испытаний, заключений на соответствие автотранспортных средств требованиям безопасности без проведения соответствующих испытаний, измерений. Субъект аккредитации привлечён к административной ответственности в виде штрафа порядка 600 тысяч тенге, с приостановлением аттестата аккредитации».

Выявили нарушения и по линии государственных символов. В 15 учреждениях города герб и флаг не соответствуют требованиям национального стандарта.

ВАДИМ МАРШАКОВ, руководитель департамента Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК

— «Выцвевшие, порванные флаги, герб с нарушениями поверхности, то есть, отшелушивание краски, какие-то сколы. Применялся герб старого образца. Вот такие нарушения. По результатам проводимой работы учреждения сразу принимают меры по замене госсимволов».

Особое внимание — драгоценным металлам. Чтобы не купить подделку, потребителям необходимо осматривать ювелирное изделие на наличие пробы и клейма. Таким образом, в прошлом году подтвердилась подлинность более 4 700 изделий.