Как планируют развивать сёла страны?

С рабочей поездкой в СКО побывал вице-министр национальной экономики РК Бауржан Омарбеков. В стране с этого года стартует реализация Концепции развития сёл на ближайшие 5 лет. Вице-министр посетил село Новоникольское. КТ «Зенченко и К» занимает первое место в стране по производству молока, что составляет порядка 45 тысяч тонн в год. За последнее время в компании возвели 4 новых комплекса. Сейчас там 7 ферм. Только эта ферма ежедневно даёт 55 тонн молока. Трудоустроено более тысячи человек со средней заработной платой 220 тысяч тенге.

ГЕННАДИЙ ЗЕНЧЕНКО, директор КТ «Зенченко и К», Кызылжарский район:

— В первую очередь задача стояла обеспечить людей круглый год работой, чтобы жизнь была на селе. Задача эта выполнена, работа идет круглый год, получают стабильную зарплату. От нас уже идет улучшение социальной сферы.

С каждым годом численность населения Новоникольского растет. Приезжают и большими семьями, поэтому появилась необходимость и в возведении нового корпуса яслей-сада «Ажар». В прошлом году строительство завершили, уже в начале марта сюда смогут приходить 95 детишек.

ОКСАНА ШВЫДКО, заведующая яслями-садом «Ажар»

— Приезжают новые специалисты, приезжают люди. Есть рабочие места. Вот хотим деток набрать именно ясельного возраста, малышей от года до двух. Родители обращаются.

Школе, которая носит имя прославленного североказахстанского агрария Геннадия Ивановича Зенченко, может позавидовать любое городское учебное заведение. Светлые и современные классы, большая столовая на 120 мест. Питание во всех классах бесплатное.

ВИКТОР ВЫСОЦКИЙ, директор Новоникольской СШ, Кызылжарский район:

— Заведующий столовой скидывает меню, и дети выбирают, что будут кушать. Здесь несколько первых, несколько вторых блюд. 1.08 за прошлый год потрачено КТ «Зенченко и К» 21,5 млн только на питание.

Кипит на селе и спортивная жизнь. Вице-министру показали кубки и медали местных спортсменов, которые неоднократно становились лучшими на районных и республиканских соревнованиях. Всем необходимым обеспечивает Дворец спорта КТ «Зенченко и К», в том числе и оплачивает поездки на чемпионаты. На первом этаже есть бассейн, на втором — спортивная площадка и тренажерный зал. Здесь также можно заняться гимнастикой, сыграть в партию шахмат или в теннис. Зеркало рыночных преобразований — это село. На данном этапе в рамках реализации Концепции развития сельских территорий РК на 2023 -2027 годы министерством проводится анализ социально-экономической ситуации в сёлах страны. Важно знать основные потребности в регионах, говорит вице-министр.

БАУРЖАН ОМАРБЕКОВ, вице-министр национальной экономики РК

— Срок принятия данного документа — март. До конца марта мы по указу должны принять. Поэтому мы и дальше будем с регионами данный вопрос обсуждать. Ещё будем в СМИ выступать и дополнительные предложения собирать.

А работать есть над чем. Согласно анализу демографии, за последние 15 лет наблюдается стагнация средней годовой численности населения. С 2004 года количество населенных пунктов сократилось на 1273 единицы. Наибольшее количество упраздненных сёл наблюдается в 6 областях страны, СКО в том числе. 50,6% дорог в селах требуют среднего и капитального ремонтов. Наибольшая потребность наблюдается в нашей области. Это 5,5 тысяч км. Наименьшая обеспеченность централизованным водоснабжением наблюдается в трех областях по всей стране. И СКО снова в списке. Кроме того…

НУРЛАН МАКСУТОВ, заместитель директора департамента регионального развития МНЭ РК

— Выявлены низкие доходы сельского населения. Среднемесячный доход на душу населения составляет 42 тысячи тенге, среднедушевые доходы 72% сельского населения ниже прожиточного минимума. 125 школ являются трехсменными и аварийными. В 17,5% сел отсутствуют объекты здравоохранения. 26% сел не обеспечены мобильным интернетом. В 79% сёл ТБО не соответствует экологическим требованиям и санитарным нормам.

Что же предлагает Концепция по развитию экономики села и повышению качества жизни сельчан, над которой работают в министерстве совместно с госорганами и акиматами областей, а также экспертами в области развития сельского хозяйства?

НУРЛАН МАКСУТОВ, заместитель директора департамента регионального развития МНЭ РК

— Предполагается масштабирование успешных региональных кейсов по развитию экономики села. Таких как расширение сельхозкоопераций через льготное кредитование и финансирование инвестпроектов через СПК . Также предусмотрена реализация проекта «Одно село — один продукт». Будут предоставляться государственные гранты для реализации новых бизнес — идей в сельском хозяйстве. Также будут приняты меры по созданию инфраструктуры АПК и выработаны меры по стимулированию обновления техники, а также созданию овощехранилищ в каждом районе.

Продолжится реализация программы «С дипломом в село», ежегодное увеличение финансирования обещают для проекта «Ауыл — ел бесігі». Предусмотрят мероприятия по ликвидации аварийных и трехсменных школ, обеспечению сел объектами здравоохранения, широкополосным доступом к сети Интернет, а также централизованным водоснабжением.