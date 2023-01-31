В Петропавловске встречали чемпиона мира по паралыжным гонкам Ербола Хамитова

Параспортсмен Ербол Хамитов вернулся с мирового чемпионата. Во Дворце спорта им. А. Винокурова его встречали коллеги, родные и юные воспитанники различных спортивных секций. Напомню, Ербол Хамитов стал чемпионом мира по паралыжным гонкам в шведском городе Эстерсунде. Участие в нём принимали 102 спортсмена из 18 стран. Честь Казахстана защищали 7 ребят, из них 4 — североказахстанцы. Ербол Хамитов стал первым в спринте среди мужчин с результатом 2 минуты 44 секунды. Ранее на этих же состязаниях в парабиатлоне Ербол получил бронзу.

На протяжении всего мирового первенства за Ербола болели юные спортсмены. Каждое его выступление они смотрели с волнением и трепетом.

— «Я очень рад за Ербола Хамитова, что он выиграл на чемпионате мира. Я поздравляю его. Весь Казахстан гордится им».

— «Я поздравляю нашего чемпиона с победой. Желаю ему удачи, крепкого здоровья и всего самого наилучшего».

Конечно, больше всех чемпионом гордится его мама Галия Алпуспаева. Она благодарит всех за искреннюю поддержку своего сына.

ГАЛИЯ АЛПУСПАЕВА, мама Ербола Хамитова

— «Я очень рада, что Ербол занял 1-ое место. Показал себя в Швеции, там же он поднял казахстанский флаг. Я очень горжусь им. Большое спасибо всем за поддержку».

Здесь же Ербол Хамитов провёл пресс-конференцию, где рассказал о том, как прошёл чемпионат. К ним параспортсмены подошли ответственно. В Швеции прошли учебно-тренировочные сборы. Благодаря воле к победе и силе духа ребята показали достойные результаты.

ЕРБОЛ ХАМИТОВ, чемпион мира по паралыжным гонкам и парабиатлону

— «Чемпионат прошёл на высшем уровне. Перед гонкой у нас был план: пройти квалификацию, попасть в 12 лучших и в полуфинале заехать 3-м. Очень рад, что поднял флаг на пьедестал, сыграл наш гимн».

На достигнутом североказахстанские параспортсмены останавливаться не собираются. Впереди их ждёт ещё одно мировое первенство. Оно пройдёт в США.