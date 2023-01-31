Начальник отдела полиции района им. Габита Мусрепова выступил перед сельчанами

Начальник отдела полиции района им. Габита Мусрепова Марат Альжанов провел отчетную встречу перед населением. Он рассказал, что в прошлом году в районе было зарегистрировано 156 преступлений, выявлено почти 7 тысяч административных правонарушений. Марат Альжанов напомнил, что в 2022 году при поддержке местных исполнительных органов и глав хозяйств в селе Ломоносовке построили современный участковый пункт полиции, совмещенный с жильем. О проблемах начальник районного отдела полиции тоже говорил.

МАРАТ АЛЬЖАНОВ , начальник отдела полиции района им. Габита Мусрепова:

— Несмотря на незначительное снижение скотокрадства, это на 25%, данная проблема не теряет актуальности. Основная причина — неорганизованный выпас скота. Как показывает практика, большая часть поголовья по-прежнему остается неучтенной, скот пасется без присмотра, становясь объектом преступных посягательств. Каждая вторая кража скота происходит с вольного выпаса

В отчетной встрече принял участие глава полицейского ведомства Айдын Кабдулдинов. В своем выступлении подчеркнул, что на севере страны участились случаи интернет-мошенничества, а еще часто водители игнорируют правила дорожного движения.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— В 2022 году в вашем районе за управление транспортом в состоянии опьянения задержано 95 человек, а также 24 водителя, лишенных права управления транспортными средствами. То есть, после лишения водительского удостоверения 24 человека в состоянии алкогольного опьянения сели снова за руль и управляли автотранспортным средством.

Завершилась отчетная встреча церемонией награждения сотрудников профильного департамента. Они получили грамоты и благодарственные письма.