Ярмарка белорусской обуви снова радует североказахстанцев удобными моделями по приятным ценам. В торговом павильоне выставили более полутысячи пар. Выбор обуви на любой вкус и кошелек. Подобрать модель можно и с учетом особенностей стопы.

АННА ЛАЗИНСКАЯ, старший менеджер по продажам:

— Обувь у нас на нестандартные ножки. Разные подъемы и ступни, на выпирающие косточки. 0.23 Большое поступление обуви зимней, есть межсезонье, лето, огромный выбор цветов.

Вот эту модель, по словам менеджера, покупательницы выбирают чаще всего. Это дутыши. Мягкие, тёплые, нескользкие. Ценовая категория зимней обуви — от 20 000 тенге, летние модели — от 10 500 тенге.

Вся обувь из натуральной кожи, овечьего меха. Размерный ряд для женщин — от 36 — 43, для мужчин — от 42-49. Ярмарка продлится до 5 февраля. Приобрести желаемую модель можно по адресу ул. Ш. Уалиханова, 15А. График работы — с 10:00 до 19:00 без выходных.