Республиканская олимпиада среди школьников стартовала в СКО

Первый этап республиканской олимпиады по 15-ти общеобразовательным предметам стартовал в нашей области. Сегодня школьникам предстоит письменное состязание в точных науках: математике и информатике. Один из участников — Даниил Ланщиков.

ДАНИИЛ ЛАНЩИКОВ, учащийся школы-лицея «Дарын»:

— Месяц где-то подготавливался к олимпиаде. А так я математикой сам занимаюсь дополнительно. Решаю задачи. Я планирую поступать в технический вуз. Может быть учителем математики.

«Математику затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — так сказал известный учёный М.В.Ломоносов. Такого мнения придерживается и Данила Аксёнов.

ДАНИЛА АКСЁНОВ, учащийся Первого городского общеобразовательного IT-лицея:

— Занимаюсь с 5 класса. Просто, чтобы уметь думать, развивать мозг. В 9 классе занимался олимпиадным программированием. Любая олимпиада — это сочинение, то есть писать нужно всё. Даже не решив задачу полностью, но, написав какие-то интересные идеи, проверяющий может дать тебе балл. А если напишешь правильно ответ без решения, то тебе поставят только 1 из 7.

Свои знания на районном этапе покажут более 1000 учащихся 9-11 классов. Это победители школьного этапа.

ДИНАРА РАКИШЕВА, руководитель отдела образования г. Петропавловска:

— Победители городского этапа с наивысшими баллами примут участие в областной олимпиаде и, соответственно, будут участвовать в республиканском этапе. Нужно сказать, что ежегодно в республиканском этапе у нас по 5-7 призовых мест.

Всего в районном этапе принимают участие 35 школ Петропавловска. Завершатся все этапы олимпиады 3 февраля.