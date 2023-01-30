Профилактику интернет-мошенничества проводят полицейские

Полицейские занимаются профилактикой интернет-мошенничества. Они проводят встречи с коллективами образовательных и медицинских учреждений, персоналом предприятий, торговых домов и других объектов. Сотрудники правоохранительных органов обращаются к людям на улице, раздают памятки, предупреждают о распространённых схемах обмана. Наиболее опасная — «звонки из банка». Как показывает практика, в группе повышенного риска преимущественно находятся люди предпенсионного возраста с невысокой финансовой грамотностью. Зачастую злоумышленники предварительно связываются с ними от имени сотрудников полиции, уверяют людей, что расследуют махинации банковских работников, которые оформляют кредиты на данного человека. Потом они «переключают» абонентов на «сотрудника службы безопасности банка», который убеждает их в необходимости взять крупный кредит и перевести деньги на «безопасный счёт». Именно с него злоумышленники снимают все средства.