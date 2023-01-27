Аким СКО выразил соболезнования родным и близким Гульмиры Каримовой

Сегодня скоропостижно ушла из жизни уроженка нашей области, отличник сферы образования, депутат Сената Парламента РК Гульмира Раинбековна Каримова. Глава региона Айдарбек Сапаров написал об этом в своих социальных сетях. Он выразил глубокие соболезнования её родным и близким. «Это большая утрата для всех нас. Гульмира Раинбековна всегда была человеком дела и профессионалом с большой буквы. Свой трудовой путь она начала учителем начальных классов городской классической гимназии Петропавловска. В разные годы занимала должности заместителя директора школы-лицея аль-Фараби, директора школы-комплекса национального возрождения №17, руководителя городского отдела образования. На протяжении четырех лет работала руководителем управления образования СКО. Была председателем Комитета среднего образования министерства просвещения РК. В этом году Гульмира Раинбековна была избрана депутатом Сената Парламента РК и буквально на днях получила свое удостоверение и нагрудный знак. Гульмира Раинбековна внесла большой вклад в развитие сферы образования. Мы навсегда запомним ее заслуги и достижения. Светлая память Гульмире Раинбековне Каримовой», написал аким области.



Дарья Пышмынцева

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