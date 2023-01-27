В Петропавловске прошёл семинар по соблюдению безопасных условий труда. Обсудили на нем и нормы законодательства. Семинар организовали специалисты областного управления государственной инспекции труда. На него пригласили представителей местных организаций и предприятий разного профиля. Батажан Оспанов работает директором ТОО «Қорғау». Предприятие занимается вопросами обеспечения пожарной и промышленной безопасности на производственных объектах.

БАТАЖАН ОСПАНОВ, директор ТОО «Қорғау»:

— Мы еще занимаемся производством пенообразователей для нужд МЧС и для нужд предприятий, для ликвидации ЧС. В РК это единственное предприятие, которое производит пенообразователи. В общем у нас работает 12 человек. У нас есть свое собственное здание. Всем необходимым оборудованием обеспечены, сотрудники обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты.

Далеко не на всех предприятиях региона создают для своих рабочих безопасные условия труда, отметил заместитель руководителя профильного управления Мирас Сабаганов. В некоторых организациях с работниками не проводят элементарный инструктаж. Отсюда и несчастные случаи.

МИРАС САБАГАНОВ, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда СКО:

— За 2022 год на производстве произошло 38 несчастных случаев, при которых пострадали 44 человека. 6 человек погибли. Наиболее количество несчастных случаев наблюдается в организациях малого бизнеса, сельского хозяйства, а также в бюджетной сфере. При проведении анализа производственного травматизма в области, подверженной росту происшествий, в том числе со смертельным исходом, остается сфера строительства. Так как в большинстве случаев генеральный подрядчик для выполнения строительных работ привлекает малые строительные организации, заключив договоры подряда.

Представители некоторых строительных компаний, чтобы не брать на себя ответственность за судьбу рабочих, предпочитают не заключать с ними трудовые договоры. Для решения вопроса в областном управлении государственной инспекции труда провели совместную работу с несколькими ведомствами и акиматом областного центра.

МИРАС САБАГАНОВ, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда СКО:

— Теперь при заключении государственными органами договоров подряда в сфере строительства, коммунального хозяйства и.т.д. будут включены пункты ответственности. Т.е. будет включен пункт обязательного заключения трудовых договоров со всеми работниками, имеющими отношение к объекту, и в соответствии с Трудовым кодексом РК данный пункт также распространяется и на работников субподрядной организации.

Мирас Сабаганов напомнил, что в этом году все работодатели должны будут внести трудовые договоры сотрудников в специальную Единую систему учёта. В ней будет отражена вся трудовая деятельность работника.