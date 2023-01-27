В мае на Петропавловской ТЭЦ-2 начнут строить новую трубу

Строительство новой дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 начнут в мае текущего года, завершить работы планируют в августе 2023-го. Об этом на общественном совете области сообщил замгендиректора «Севказэнерго» Петр Богданов. Также он заверил, что не будет проблем с горячей водой, когда приступят к работам на 3 дымовой трубе. Она тоже требует ремонта, который начнут в апреле. А вот работы на котельной в городе Мамлютке растянулись на долгих 10 лет, сообщают общественники.

ПЕТР ШАРАПАЕВ, председатель постоянной комиссии общественного совета СКО:

— С 2013 года, но до сих пор она не работает Потрачено 300 млн тенге. Менялись подрядчики. Рядом строился 30-квартирный дом, уже 10 лет. Но так и не сдан. По информации акимата района, долгое время они не могли найти того, кто будет котельную обслуживать. Сейчас после 6 тендера подрядчика нашли. Обещают в следующем году тепло дать.

Подняли на общественном совете и проблему предпринимателей Петропавловска. Наш телеканал также озвучивал этот вопрос в выпуске новостей. В два, а то и в три раза больше стали платить бизнесмены за тепло, объекты которых находятся в многоэтажках. «Севказэнергосбыт» к площади добавил некий коэффициент, на которое монополист стал умножать площадь объекта. А предпринимали перешли в разряд «субпотребителей». Общественник Павел Афанасьев раскритиковал работу «Севказэнергосбыта». В ответ на это гендиректор «Севказэнергосбыта» заявляет, что они действовали по правилам и никаких законов не нарушали. В Петропавловске больше тысячи объектов бизнеса находятся в многоэтажках, но коэффициент стали применять не ко всем. Новшество коснулось только трети. И вот почему.

МАГАУИЯ САГАНДЫКОВ, генеральный директор ТОО «Севказэнергосбыт»:

— Максимальные часовые нагрузки утверждены МИО для потребителей. Для встроенных объектов коммерческих структур заказывают расчёт у независимой организации и, получив ее, получают техусловия.

Получилось, что максимальную нагрузку рассчитывали лет 20 назад. Потому предпринимателям пришли такие большие счета. И для каждого из них, это около 300 объектов бизнеса, независимые эксперты должны заново рассчитать этот показатель. Члены общественного совета выдвинули предложение госорганам разобраться в этом вопросе. Почему именно сейчас предприниматели стали платить в 2-3 раза больше за тот же самый объем тепла и площадь помещений? Разбирается в этом вопросе и региональная палата предпринимателей.