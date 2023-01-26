ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА И СКО

Сотрудничать в разных сферах экономики договорились глава республики Саха и аким Северо-Казахстанской области. Айдарбек Сапаров провел встречу с Айсеном Николаевым в столице Казахстана, где рассказал о перспективах выгодного взаимодействия с нашим регионом. Свое выступление глава региона начал с истории взаимодействия наших областей. Духовные ценности, общие языковые особенности и историческое наследие. Взаимное сотрудничество и дружеские отношения между СК и республикой Саха своей историей уходят в далекое прошлое.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

— Мы с глубоким уважением храним память о выдающемся сыне якутского народа, видном государственном деятеле Максиме Кировиче Аммосове. Он в 1930 годах работал первым секретарем обкома партии СКО, который внес значительный вклад в создание промышленной индустрии, развитие сельского хозяйства в СК. Я думаю, это является примером для нынешнего поколения.

АЙСЕН НИКОЛАЕВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА

— В 2022 году, когда у нас был юбилей республики — 100 лет. Конечно, очень важно, что мы сразу после этого приехали в Республику Казахстан, встречаемся с Вами, с теми людьми из той области, которой руководил наш земляк Максим Кирович Аммосов, 125 лет которому исполнилось в декабре 2022 года. Для нас очень важно, очень ценно, что и Вы, Айдарбек Сейпилович, и вчера президент Казахстана Токаев очень тепло отзывались об этом человеке, оценили его вклад в развитие не только Якутии, но и Казахстана.

Посевная площадь нашего региона составляет 4,5 млн гектаров. Из них под зерновые выделяют 3 млн, под масличные — 1. Чтобы реализовать потенциал в полной мере, в области восстановили единственный в Казахстане завод по глубокой переработке зерновых культур «Bio Operations «. Производят там глютен, крахмал, высокопротеиновые корма и биоэтанол, к слову, его поставляют на заводы Бельгии и Великобритании, а глютен — в Индию, США, Нидерланды, Турцию и Россию.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

— Также мы планируем построить 2 завод по глубокой переработке пшеницы. В случае заинтересованности Вашей стороны мы готовы рассмотреть дальнейшую совместную реализацию. Для этого у нас все необходимые условия есть, если есть желающие инвесторы поучаствовать. Пожалуйста, мы приглашаем.

Также в регионе работает 47 мукомольных предприятий. Общая мощность их производства составляет 1 млн тонн муки в год. Для переработки масличных культур в СК работает 4 предприятия. Что касается отрасли животноводства , то наш регион занимает первое место по производству и переработке молока. За последние годы построено 30 современных молочно-товарных ферм. Также инвесторы возводят мясокомбинаты и откормочные площадки.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

— Наша главная задача — это увеличение экспорта продукции АПК, поэтому продукция предприятий реализуется не только на местных рынках, но и направляется на экспорт. На сегодня наши сельскохозяйственные предприятия области готовы наладить поставки такой продукции, как зерновые и масличные культуры, муку, продукты питания, молоко и молочную продукцию, крахмал, глютен, клейковину, сбалансированные кормовые добавки, мясо птицы, свинины, колбасные изделия.

Обсудили вопросы сотрудничества и в промышленной отрасли. Товары народного потребления компании «Радуга», промышленная тара для перевозки сыпучих и жидких веществ фирмы «SMBGROUP», трансформаторы «Петропавловского электротехнического завода», продукция для нефтегазовой и энергетической отраслей, электротехнические изделия. Учитывая опыт взаимодействия двух регионов и природно-климатические условия республики Саха, Айдарбек Сапаров предложил проработать транспортную логистику для взаимовыгодной торговли. А предоставить это может специальная экономическая зона.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

— Сегодня российский бизнес сильно заинтересован в инвестировании в регион благодаря географической близости, развитой логистической инфраструктуре и выгодным преференциям СЭЗа — освобождение от налоговых и таможенных пошлин, подведение инфраструктуры. Создаем все условия для инвесторов.

АЙСЕН НИКОЛАЕВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА

— Айдарбек Сейпилович, презентация очень интересная. Я для себя отметил очень много пунктов, касающихся и сельского хозяйства, и промышленности, и энергетики. Я обязательно это поручение дам. Здесь присутствует корпорация развития, я думаю, что в ходе этих дней и последующих мы выйдем уже с конкретными предложениями. Для нас очень важно то, что Вы как северный регион Казахстана хорошо понимаете, как должна работать та или иная отрасль, то или иное оборудование в условиях сверхнизких температур. Еще раз хочу выразить благодарность за сегодняшнюю встречу, за то что благодаря вашей поддержке мы сегодня заключим соглашение о нашем дальнейшем сотрудничестве.

В этот день между Северо-Казахстанской областью и республикой Саха подписан меморандум о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве. К слову, Айсен Николаев также предложил акиму СК с рабочим визитом посетить их страну.