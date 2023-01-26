Обмениваться информацией для установления дропперов будут полицейские и работники банков

Борьбу с интернет-мошенниками обсудили полицейские с представителями банков. В рабочей встрече приняли участие руководство и личный состав департамента полиции, прокуроры, представители заинтересованных органов. В Северном Казахстане число таких преступлений выросло с шестидесяти одного факта в 2017 году до семисот восьмидесяти одного в 2022-м. Наибольшие суммы ущерба причиняются по схеме «звонка из банка». В прошлом году в области зарегистрирован 291 такой факт.

— «Основными потерпевшими становятся уязвимые слои населения, это лица предпенсионного и пенсионного возраста, домохозяйки с невысокой финансовой грамотностью. Все они являются клиентами банков, но под влиянием злоумышленников оформляют на своё имя многомиллионные займы.

Полицейские предлагают усилить информационную работу, разъяснять людям распространённые схемы обмана и предусмотренную Гражданским кодексом возможность оспаривания банковского займа. Также среди предложений — оперативный обмен информацией для установления дропперов.

Марат Жумалиев — начальник управления криминальной полиции ДП СКО: