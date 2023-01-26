Конкурс «Мир природы глазами детей» проходит в ОКЦ

«Мир природы глазами детей» — конкурс под таким названием проходит в областном центре творчества детей и юношества. Юные дарования со всего региона привезли свои работы. Выполнены они из самых разных материалов. Каждый из авторов показал свои художественные способности, фантазию и талант. Посмотреть выставку в течение недели приглашают петропавловских школьников.

— «Мне понравилась вся выставка, потому что она очень красивая и увлекательная. Чтобы её сделать, пришлось потратить очень много времени. Мне понравилась щука».

— «Мне очень понравилась щука засушенная и рисунки, избраженные на дереве».

— «Больше всего мне понравилась в этой выставке, что дети старались, они пытались показать красоту в этом конкурсе, проявили участие». «Понравилась поделка «Осень», потому что она объемная. Сразу видно, старался человек».

Конкурс «Мир природы глазами детей» проходит ежегодно. Одна из главных целей, которую ставят организаторы, — сформировать у детей гражданскую ответственность за сохранность экосреды, привлечь внимание учащихся к проблеме вторичного использования и утилизации мусора.

Любовь Фомич, методист областного центра детей и юношества:

— «Приняли участие ребята из нашей области, из 6 районов и города. Около 90 работ представлено на выбор строгого жюри. Нужно сказать, что техника исполнения была разнообразна, то есть была возможность сделать работу из любого материала это аккуратность, это и выдумка, и, конечно же, оформление работы.

Выставка будет работать до 27 января. Лучших наградят дипломами и грамотами.