242 наркоправонарушения выявили в СКО в 2022-м году

121 наркопреступление и ещё 121 проступок выявили полицейские за прошедший год. Среди них — 90 фактов сбыта наркотиков, 18 фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере и 12 фактов контрабанды.

ИВАН ТЕРЗИДИ, начальник упправления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Из незаконного оборота изъято 425 кг различных наркотических средств, в том числе 3,5 кг синтетических наркотиков. Согласно статистическим данным на территории СКО на учёте 499 наркозависимых, из которых 1 несовершеннолетний.

Привекли к уголовной ответственности 139 человек, из них 8 иностранцев. Пресекли и два канала поставки «синтетики» из Алматы и Астаны, прекращена деятельность одной нарколаборатории.

ИВАН ТЕРЗИДИ, начальник упправления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— 4 мая 2022 года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности в ходе проведения целенаправленных оперативных мероприятий задержан 22-летний гражданин, который организовал интернет-магазин, где являлся также администратором и закладчиком, занимающимся распространением синтетики «Спайс».

Известно, что двумя месяцами ранее молодой человек самостоятельно обучился инструкции по незаконному изготовлению психотропных веществ и организовал подпольную нарколабораторию. В настоящее время гражданин осужден и отбывает срок в местах лишения свободы. На данный момент наказание за распространение наркотиков ужесточилось. Срок лишения свободы за сбыт — от 10 до 20 лет. Полицейские борются с наркопреступностью и в социальных сетях.

ЖАНГЕЛЬДЫ АПЕНОВ, начальник отдела по противодействию наркопреступности УП г.Петропавловска:

— Наше управление старается идти в ногу со временем. Мы понимаем, что в век цифровизации информацию молодое поколение получает в интернете, как полезную, так и губительную. Профилактику среди населения мы проводим и в своих аккаунтах в Instagram, Facebook, Вконтакте и TikTok.

Работа в социальных сетях, говорят полицейские, помогает вовлекать инициативную и творческую молодежь — начинающих режиссеров, художников, блогеров. Они реализуют себя в интересных проектах и в управлении полиции готовы им в этом помогать.



Диана Салихова