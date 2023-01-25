«Здесь прекрасно всё». На севере Казахстана есть идеальное село

Ещё одно непьющее село на карте Северо-Казахстанской области — Ковыльное в районе им. Г.Мусрепова. Его жители отказались от спиртного несколько лет назад. Как сообщает участковый инспектор Даулет Молдахметов, за последние годы его жители не совершили ни одного преступления. Среди них нет подучётных лиц. Вот что говорят сами сельчане. — Здесь жить безопасно благодаря той политике, которая проводится, т.е. политика «трезвое село». Ночами тихо. Даже маленьких детей можно отпустить играть и не беспокоиться.

— Вы знаете, живя в другом селе, у нас ночами мы не могли во дворе даже ту же флягу оставить. И первое время мы здесь всё прятали со двора. Сейчас у нас всё, даже дом открытый. Безопасности способствует активная поддержка местного ТОО «Акселеу». В нём работает большинство сельчан. Объекты предприятия и сельские улицы хорошо освещены, находятся под видонаблюдением. Бидаик Каскенова — индивидуальный предприниматель

— Алкоголь не спрашивают, ну, я считаю, нормально можно заменить другими полезными продуктами, продавать, ассортимент расширить. Работа у полицейских, конечно, остаётся. Профилактика интернет-мошенничества и других нарушений законности, встречи со школьниками, соблюдение правил благоустройства, вольный выпас. Даулет Молдахметов — участковый инспектор полиции Тахтабродского с/о, район им. Г. Мусрепова:

— «Преступления совершаются в большинстве случаев на почве алкогольного опьянения. В данном селе такого нет, на территории села установлено 130 камер, которые являются большим подспорьем в охране общественного порядка Поддержка товарищества видна и в социальной сфере. Предприятие оплачивает школьные обеды, ремонтирует дороги, способствует развитию спорта. Аким сельского округа с гордостью рассказывает об успехах села.



Аслан Кузгамбаев — аким Тахтабродского с/о, район им. Г. Мусрепова:

— «Здесь молодёжь развивается, есть тренировки по вольной борьбе, зимние виды спорта, как вы видите, развиваются, лыжи, волейбол. У нас уже вместе с Сериком Татыбаевичем, руководством Акселеу, имеется проект по внутрипоселковому ремонту дорог, три улицы запланировано на этот год уже, на 23-й».Здоровый образ жизни ведёт к процветанию. Как отмечает директор ТОО Серик Малаев, отказ от алкоголя позволил резко повысить дисциплину на предприятии. Здоровый образ жизни ведёт к процветанию. Как отмечает директор ТОО Серик Малаев, отказ от алкоголя позволил резко повысить дисциплину на предприятии. Серик Малаев — директор ТОО «Акселеу», район им. Г. Мусрепова:

— «Нарушений грубых трудовой дисциплины, какие-то неприятные ситуации в хозяйстве не бывает, это на сегодня мы исключили. Ратуем за то, чтобы в селе люди жили нормально, спокойно и были уверены в завтрашнем дне Население — 405 человек, 120 работают в ТОО. Интерес к укреплению правопорядка очевиден. И сегодня местные жители считают своё село образцовым. Таким, в которое хочется приехать и остаться.



Камилла Карим

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