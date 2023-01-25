В ДП СКО прошло занятие по социально-правовой подготовке

Искоренение коррупции в рядах стражей правопорядка — одна из задач современной полиции. В департаменте полиции этой теме посвятили занятие по социально-правовой подготовке. Лекцию прослушали около 500 полицейских из городских и районных отделов. Инспектор антикоррупционной службы Светлана Зайцева рассказала о том, как борются с коррупцией в области и республике.

СВЕТЛАНА ЗАЙЦЕВА, инспектор актикоррупционной службы СКО:

— Вы все знаете, что у нас в антикоррупционной службе есть Единый кол-центр 14-24, по которому звонят неравнодушные граждане. Вот сейчас прямо выходить уже, ехать к вам, и прочитала в Интернете о том, что по нашей Республике Казахстан на Единый кол-центр 14-24 за 22-й год позвонило более 27 тысяч человек.

Также полицейские узнали о новшествах в законодательстве. В их числе — предстоящие проверки на коррупционную устойчивость, которые сейчас внедряют в органах внутренних дел. Получив коррупционное предложение, государственные служащие должны незамедлительно сообщить об этом своему руководителю.

СВЕТЛАНА ЗАЙЦЕВА, инспектор актикоррупционной службы СКО:

— Если вы это сделали, если вы это сообщили, а проверка на добропорядочность проводится именно в вашем государственном органе, вы прошли проверку добропорядочность. Если вы сидите и ждёте, когда вас начнут благодарить, вы не прошли проверку на добропорядочность

Во время таких занятий сотрудники полиции изучают новшества законодательства, повышают юридическую грамотность.