Свыше 500 казахстанцев пожаловались на «Wildberries»

Свыше 500 жалоб подали казахстанцы на зарубежную торговую площадку «Wildberries». По информации министерства торговли, речь идёт об 11 млн тенге. Были защищены права 382 казахстанцев. Ещё 176 жалоб были на казахстанские онлайн-ресурсы, где общая сумма покупок превышала 6,5 млн тенге. Среди частых нарушений — отсутствие возможности обмена или возврата товара и его ненадлежащее качество. Зачастую покупатель не имеет возможности проверить товар до полной оплаты, порой даже нет информации о продавце. В последнем случаев потребители не могут потребовать документы, подтверждающие качество покупки. Срываются сроки доставки, чаще всего без уведомления. Помимо этого, казахстанцам попадаются мошенники. И после получения предоплаты они удаляют аккаунты и пропадают.