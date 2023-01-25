Спасатели обучают школьников действиям при экстренных ситуациях

Как правильно реагировать при пожаре, как оказывать первую медицинскую помощь и оперативно эвакуироваться. Об этом рассказали ЧС-ники учащимся средней школы №13.

ВАЛЕРИЯ БАТАЛОВА, учащаяся СШ №13

— Спасатели показали много чего интересного, рассказали, как оказать первую медицинскую помощь. Нужно вот тут сердцебиение посмотреть и вот так привести сердце в работу.

Всего в средней школе №13 обучаются 180 детей. Такие встречи ЧС-ников и школьников стали традиционными. В прошлом году 4 выпускника решили пойти в спасатели. Дети знают, как вести себя в экстренных ситуациях. В школе предусмотрено 5 выходов, есть пандус. Впрочем, школа №13 в посёлке Заречном является и сборным эвакуационным пунктом при наступлении паводка.

АБАЙ КАЙСИН, директор СШ №13 г.Петропавловска:

— В любой момент мы готовы встретить местных жителей, которые будут эвакуироваться на территорию школы до 50 коек. Всё оборудование завозит поликлинику №1, акимат помогает в обеспечении продуктами питания, вопрос решается с обеспечением техникой и вывозом жителей. У нас есть речевое оповещение, есть внутренний сигнал, который действует на территории поселка Заречного.

Всего на территории Петропавловска организовали 19 сборных эвакуационных пунктов, которые можно увидеть в приложении 2Гис. Ризабек Темирбеков рассказал, что такие учения спасатели проводят в школах в рамках безопасной недели с ЧС.

РИЗАБЕК ТЕМИРБЕКОВ, офицер управления гражданской обороны ДЧС СКО

— Такие мероприятия проводятся еженедельно и ежемесячно на территории всей области. Проводятся эти мероприятия с целью развития навыков школьников при возникновении ЧС для того, чтобы они имели навыки при возникновении пожара.

Сегодня провели первое учение, в планах охватить ещё несколько школ.