Более 560 тысяч детей охватят программой «Artsport» в этом году

Большое внимание уделят участию юных казахстанцев в занятиях спортом и физической культурой. Так, программой «ArtSport» в этом году охватят более 560 тысяч детей и подростков. Об этом на коллегии министерства культуры и спорта сообщил глава ведомства Асхат Оралов. В прошлом году в рамках «Аrtsportа» более 400 тыс детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет получили возможность бесплатно посещать 13 тыс спортивных секций и творческих кружков.



Асхат Оралов, министр культуры и спорта РК:

«В целях продолжения государственного спортивного и творческого заказа в 2023 году местными исполнительными органами выделено 86,7 млрд тенге для охвата более 560 тысяч детей и подростков»