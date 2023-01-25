5 млн га земель вернули в собственность государства за 5 месяцев

5 млн гектаров земель вернули в собственность государства за 5 месяцев. 3 млн гектаров вернули при содействии комиссии «Жер аманаты» при партии «AMANAT». В прошлом году глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой вернуть неиспользуемые и незаконно выделенные сельскохозяйственные земли в собственность государства и справедливо распределить их среди населения. В Северо-Казахстанской области почти 217 тыс гектаров земель были выделены сельским жителям. Также по инициативе комиссии «Жер аманаты» казахстанцам стал доступен геосервис jerkarta.gharysh.kz <https://jerkarta.gharysh.kz/>, позволяющий осуществлять мониторинг каждого возвращенного государству земельного участка, определить его геопозицию, контур, а также получить сведения о площади, собственнике или землепользователе.