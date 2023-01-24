В Петропавловске простились с ветераном войны, известным краеведом Сергеем Пресняковым

Эти слова прозвучали из уст Сергея Михайловича в его 100-летний юбилей. Ветеран войны, известный краевед региона оставил после себя много трудов и столько же ярких воспоминаний и учений, которые навсегда отложились в памяти молодого поколения. Его не стало. Сегодня в последний путь Сергея Преснякова провожают его родные и близкие, общественность области.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО

— Всю свою сознательную жизнь он посвятил развитию СКО, всей страны. Мы прекрасно знаем его партийные заслуги, заслуги в воспитании молодежи, работу в изучении края по архивным данным.

О том, каким Сергей Михайлович был коллегой, человеком, говорит его коллега Нелли Иванова.

НЕЛЛИ ИВАНОВА, Почётный гражданин СКО:

— Люди верили ему и тянулись к этому человеку. Он был для нас близким человеком. Тем, к кому тянулась душа. Он нам помогал, поддерживал, встречи с Сергеем Михайловичем были праздниками.5.26 Он видел проблемы, искал пути их решения и мобилизовывал людей на их решение. Он воспитал целую плеяду талантливых руководителей.

Почётный гражданин области, государственный и общественный деятель. А дома — чуткий и любящий муж, отец, дедушка. Перед глазами его близких сегодня всплывают тёплые семейные воспоминания.

ЕЛЕНА ПРЕСНЯКОВА, дочь Сергея Преснякова

— Он смеётся, когда учит нас, своих девчонок, кататься на лыжах. Он работает у себя в кабинете, готовится перед очередным выступлением — тогда к нему нельзя подходить. Он поёт в компании близких, друзей романсы, аккомпанирует себе на гитаре и все заворожённо слушают. Он читает лекции, а аудитории замирают.

Из жизни Сергей Пресняков ушёл на 101-м году. За несколько дней до его кончины покинула мир и его жена Алла Сагитовна, с которой многие годы они прошли рука об руку. Человек с большой буквы и его золотое наследие останется в памяти поколений навека.