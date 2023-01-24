В онкоцентре проведут День открытых дверей

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Почти 550 женщин в области стоят на диспансерном учёте с диагнозом рак шейки матки. Эта болезнь — одна из самых распространенных в мире и является 4-ой наиболее частой причиной смерти от рака среди женщин. В СК в прошлом году смертность составила — 11 человек.

В основном, страдают этой патологией женщины от 35 до 53 лет. Однако с каждым годом врачи отмечают тенденцию омоложения болезни. Все чаще этот диагноз подтверждается у пациенток от 25 до 28 лет. В 2022 году встали на учёт 77 женщин, из них 70 — с ранней стадией заболевания, 7 — последней.

ОЛЬГА КРАСНОПЕВЦЕВА, онкогинеколог онкологческого центра многопрофильной областной больницы:

— 4 человека — третья стадия, 3 человека — четвертая. На протяжении многих лет мы не имели таких запущенных стадий. Есть такие пациентки, которые не обращают должного внимания на состояние своего здоровья. В ряде случаев это отсутствие медстраховки. Большая часть из этих женщин — молодые. Считают, что беда пройдет мимо. Думают, что лечить, допустим, эрозию шейки матки или какие-то фоновые, предраковые заболевания не надо.

Эта патология, считают врачи, успешно диагностируется и лечится на всех стадиях заболевания. Главное — прийти на обследование. 28 января в онкологическом центре многопрофильной областной больницы пройдет День открытых дверей.

ОЛЬГА КРАСНОПЕВЦЕВА, онкогинеколог онкологического центра многопрофильной областной больницы:

— Прийти может любая женщина. Необходимо её личное желание, наличие удостоверения личности. Прием ведётся бесплатно. Если есть какие-то документы: предыдущие выписки, амбулаторные карты или предшествующие обследования — это приветствуется. С 9 часов утра прием будут вести два гинеколога-онколога высшей категории. Пожалуйста, приходите.

Чтобы попасть на приём записываться не нужно. Очередь — «живая». Каждый День открытых дверей, говорит онкогинеколог Ольга Краснопевцева, не обходится без того, чтобы не выявили какую-нибудь патологию. Такая практика приносит свои плоды и успешно проводится несколько раз в год различными специалистами. Дополнительную информацию можно узнать по номеру 35-00-08 или 46-60-08.