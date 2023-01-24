Штраф до 21 млн тенге либо срок до 6 лет грозит двум браконьерам из СКО

Полицейские задержали двух браконьеров в Айыртауском районе. Участковые заметили свежие следы лыж, которые вели в лес. При проверке стражи порядка обнаружили туши 2 сибирских косуль. Браконьеры, увидев полицейских, скрылись в лесу. Но одного из них участковый узнал. На следующий день подозреваемых задержали. Это жители Айыртауского района 22 и 28 лет. У них изъяты охотничьи ружья и патроны. Задержанным грозит штраф до 6 тысяч МРП, это почти 21 млн тенге, либо лишение свободы на срок до 6 лет.