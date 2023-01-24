На 35% увеличились поступления НДС на импорт в РК в 2021 году

В 2020 году в Казахстане запустили проект по внедрению сопроводительной накладной на товары, предназначенные для импорта и экспорта со стран ЕАЭС. Это позволило сократить ввоз товаров из зарубежных стран в 2019 году с 10,2 тысяч фактов до 259 — в 2021-м. Что касается поступлений НДС на импорт, по республике эта цифра в 2021 году увеличилась. По сравнению с годом ранее — на 35%. Эти цифры привёл заместитель руководителя областного департамента государственных доходов Дамир Нургалиев.

ДАМИР НУРГАЛИЕВ, заместитель руководителя ДГД по СКО

— «По СКО темп роста поступлений к прошлому году составляет 118,6% или на 3,5 млрд тенге мы увеличили. Учитывая положительные результаты проводимого пилотного проекта, с 10 февраля 2023 года вводится обязательное оформление СНТ при импорте и экспорте зерна и отдельных видов зерновых культур. В этих целях подписан приказ министра финансов РК. Приказ включает в себя 56 позиций».

Это пшеница, горох, ячмень, семена льна-кудряша, крупа, мука грубого помола, злаки и многое другое. А вот обязательное оформление СНТ по другим товарам вступает в силу с 1 апреля этого года. Выписке соправодительной накладной будут подлежать биотопливо, алкогольная продукция, нефтепродукты. К слову, за непредоставление документа и несоответствие сведений предусмотрена административная ответственность.

ДАМИР НУРГАЛИЕВ, заместитель руководителя ДГД по СКО

— «В соответствии со статьей 283-1 Кодекса об административных правонарушениях непредставление либо несвоевременное представление СНТ, несоответствие наименования, недостоверное отражение количества товаров в СНТ влечет штраф от 5 до 30 месячных расчетных показателей в зависимости от субъекта предпринимательства. Довожу до сведения заинтересованных лиц, что департаментом была проведена работа с ответственными сотрудниками по вопросам контроля за необходимостью подтверждения СНТ на пунктах пропуска, недопущением перемещения товаров во взаимной торговле со странами ЕАЭС без оформления СНТ, привлечением к административной ответственности при отсутствии СНТ».

По вопросам налогоплательщики могут обратиться в профильное управление департамента по номеру 46-36-25 или в контакт-центр по номеру 1414.